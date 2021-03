WandaVision, la serie exclusiva de Marvel para la plataforma de Disney Plus, llegó a su fin y los fans siguen debatiendo sobre el futuro que tendrá el Darkhold, el libro mágico de la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen). Lo cierto es que el Darkhold apareció antes en Agents of SHIELD, por lo que no está claro cuál es su origen.

El director Matt Shakman contó varios detalles sobre el Darkhold, aunque mantuvo los márgenes para no soltar información de más. Probablemente, volvamos a ver el Darkhold en Dr. Strange in the Multiverse of Madness.

“No quisiera decir más de lo que debo. No puedo decir mucho salvo que Wanda está estudiando el Darkhold a conciencia y aprendiendo de él. Ya veremos dónde nos lleva eso”, señaló.

“Diseñamos el Darkhold desde cero. No nos fijamos en cómo fueron diseñadas otras versiones del libro. Es parte del MCU, así que quiero imaginar que se trata del mismo libro. No se exactamente qué papel jugó en esas otras series porque no las he seguido de manera regular, pero el Darkhold tiene su propio origen en los cómics y esa mitología va a continuar desarrollándose”.

Shakman ignoró por completo el Darkhold que ya había salido en Agents of SHIELD, por lo que el libro mágico es obra del dios del caos Chthon y no de Dormammu como aseguraban en la serie.

“Me han hecho esa misma pregunta antes, y no puedo dar una respuesta rápida y concreta. No estamos mirando a ese libro. Este Darkhold ha sido diseñado específicamente para la serie”, señaló.

WANDAVISION | Dos Darkhold

La serie Agents of SHIELD presentó a Robbie Reyes (Gabriel Luna) como Ghost Rider en la cuarta temporada. El Darkhold sirvió como una parte importante del espíritu del personaje. El libro no solo tenía sus raíces en el origen de Ghost Rider, sino que también ayudó a Aida (Mallory Jansen) a formar una realidad virtual completamente separada.

El Darkhold de WandaVision, por su parte, resulta diferente desde su diseño. Probablemente, Marvel Studios eligió su propia versión del libro mágico sin tener en cuenta su paradero antes de aparecer en WandaVision.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.