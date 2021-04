Sam Raimi, director de Dr. Strange 2, respondió si es que estuvo involucrado en WandaVision

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya está en fase de grabación, por lo que los fans de Marvel siguen sospechando sobre la conexión que tendrá la película con la trama de WandaVision, donde Wanda Maximoff por fin se convierte en Bruja Escarlata. ¿Será acaso que el director de Dr. Strange 2 estuvo involucrado en WandaVision para que así ambas películas tuvieran una mejor hilación? Sam Raimi salió al frente y acabó con todas nuestras sospechas.

“Gracias por los cumplidos”, escribió Raimi después de que un fan compartiera su amor por sus películas antes de preguntar por WandaVision . “No tuve ninguna participación en WandaVision, pero su equipo me ayudó una o dos veces en Doctor Strange 2. Sí, Elizabeth estuvo increíble”.

Habrá que saber ahora si es que Raimi se refiere por producción a la asistencia técnica o alguna colaboración para introducir detalles de WandaVision en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La productora de WandaVision, Mary Livanos, habló con ComicBook sobre el contacto que su equipo tiene con la gente de Dr. Stranger 2.

“Como productores, todos estamos seguros de comunicarnos mucho y todo el tiempo tenemos diálogos constantes y de hecho una de mis partes favoritas del trabajo es poder llamar a Richie Palmer, quien es el productor de Doctor Strange 2, y simplemente charlar, intercambiar ideas, ponernos al día y asegurarnos de que todo lo que estamos haciendo les ayude. Así que hay mucha comunicación”, precisó.

MARVEL | El pasado de Agatha en WandaVision

El guionista Jac Schaeffer explicó algunos detalles acerca de lo que tuvieron que cortar de la serie por temas de tiempo. Allí se comenta que la historia de Agatha se redujo:

“Ella sintió [la magia de Wanda] y vino a investigar; no estaba en Westview. Sintió lo que ella llama el ‘resplandor de tantos hechizos lanzados a la vez’, y es como... una súcubo. Viaja en busca de seres poderosos de los que tomar. Así que sí, habíamos hecho muchas ideas como dónde está. qué ha estado haciendo, cuál ha sido su viaje y todo eso. Y eso no llegó al programa porque fue el movimiento correcto, pero fue útil para nosotros tener una especie de biografía para ella. Pero sí, lo olfateó y apareció y tuvo que averiguar qué estaba pasando”, explicó.

Por supuesto, muchos fans han pedido que regrese la actriz Kathryn Hahn al UCM en algún momento. Su interpretación fue bastante buena y Harkness es un personaje muy carismático.

