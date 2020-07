Más novedades desde Marvel. La directora de Black Widow, la película en solitario de Viuda Negra (Scarlett Johansson), reveló que Yelena Belova (Florence Pugh) será quien continúe con el legado de la heroína en el UCM. También habló sobre la falta de un funeral apropiado para el personaje en Avengers: Endgame.

La cineasta de Cate Shortland fue entrevistada por la revista Empire. Shortland reveló que la historia tratará del pasado de Black Widow antes de universo a los Vengadores, así como sentar las bases para que Belova asuma el puesto de Viuda Negra en las futuras cintas de Marvel.

“Kevin Feige se dio cuenta de que los espectadores esperarían algún tipo de historia de origen, así que lo que hicimos es ir en la dirección contraria. No imaginábamos lo enorme que está Florence Pugh en el papel. Sabíamos que lo haría bién, pero no pensábamos un resultado tan excepcional. Scarlett la cede el testigo con total elegancia, así que supongo que estoy promocionando la carrera de una nueva superheroína”, contó en la entrevista.

Scarlett Johansson interpretó a Black Widow desde hace diez años. La heroína falleció en Avengers: Endgame, por lo que ahora la actriz Florence Pugh continuará con las aventuras de la exagente soviética de Marvel.

A esta revelación se suma la idea detrás de la ausencia de un funeral apropiado para Black Widow.

“En Endgame, los fanáticos estaban molestos porque Natasha no tuvo un funeral. Mientras que Scarlett, cuando le hablé de eso, dijo que Natasha no hubiera querido un funeral. Ella es demasiado privada, y de todos modos, la gente realmente no sabe quién es ella. Entonces, lo que hicimos en esta película fue permitir que el final fuera el dolor que sintieron los individuos, en lugar de una gran efusión pública. Creo que es un final apropiado para ella“, explicó.

Black Widow llegará a los cines el 6 de noviembre en Estados Unidos.