La cineasta Patty Jenkins, la responsable de Wonder Woman, declaró sentirse agradecida por no haber dirigido para Marvel la película Thor: The Dark World en 2013.

En una entrevista para Vanity Fair, Jenkins ofreció más pistas sobre su decisión que, de un principio, fue asumida por “diferencias creativas” con las pretenciones de Marvel para la segunda película de Thor.

“No creía que pudiera hacer una buena película con el guión que estaban planeando hacer. Creo que habría sido un gran problema, habría sido mi culpa. Hubiera parecido algo como ‘oh, dios mío, esta mujer la dirigió y no entendió nada’. Esa fue la única vez en mi carrera en la que realmente pensé que si hacían este proyecto con otro director no sería un gran problema, y tal vez lo entiendan y lo amen más que yo”, señaló.

Thor: The Dark World fue dirigida por Alan Taylor y tuvo una recepción estable en la crítica y la audiencia de Marvel.

“No puedes hacer películas en las que no crees”, continuó Jenkins. “La única razón para hacerlo sería demostrarle a la gente que puedo. Pero no habría probado nada si no tuviera éxito. No creo que hubiera tenido otra oportunidad. Y por esto, estoy muy agradecida”.

MARVEL | Emma Watson

¿Un nuevo fichaje para Marvel? La actriz Emma Watson estaría en conversaciones para que haga su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel a través de la segunda película de Dr. Strange.

El portal ComicBook señala que la recordada estrella de Harry Potter tendrá un papel para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cuyo estreno está programado para mayo de 2021.

El papel que haría Watson en Marvel sería Clea, una hechicera y discípula de Dr. Strange, caracterizado por Benedict Cumberbatch. Este mismo personaje apareció antes en la película de Dr. Strange de 1978.