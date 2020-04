Marvel: Disney+ estaría desarrollando una serie de los X-Men.

Al parecer, Disney Plus desea seguir sumando novedades a su gran catálogo de series. Hace unos días, la plataforma se estrenó en Europa, donde fue muy bien recibido y ya cuenta con millones de usuarios suscritos al servicio premium.

Como ya se anunció anteriormente en la D23, Marvel desea expandir las producciones del UCM no solo con películas, sino también con nuevas series. Hemos podido ver como la compañía estuvo trabajando en ‘Falcon and the Winter Soldier’, ‘Loki’ y ‘WandaVision’.

Sin embargo, pocos le han tomado importancia a una de las últimas adquisiciones de la compañía: FOX. Estamos hablando específicamente de los X-Men, de los cuales Kevin Feige se refirió hace unos meses, mencionando que se encontraban desarrollando películas de los mutantes.

Asimismo, la cuenta de Youtube de la periodista Grace Randolph, mencionó lo siguiente: “Una vez más he escuchado ciertos susurros. Así que, una vez más he hecho un poco de investigación. Y una vez más he vuelto a toparme con las fuentes que me dicen que Disney está considerando hacer una serie de X-Men en acción real para Disney Plus”.

En caso esta información sea cierta, deberíamos hacernos la pregunta de que mutantes aparecerán en la serie. Lo ideal sería que sean incluidos personajes que ya se han visto anteriormente. Eso sí, miles de fanáticas esperan el regreso de Hugh Jackman en el papel de Wolverine.