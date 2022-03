¿Te quedaste hasta el final de la temporada 1 de “Loki”? Si lo hiciste, quizás ya sepas que Marvel Studios añadió una escena extra en donde se puede leer un documento con un sello que anuncia la segunda temporada de la serie.

Esta producción es de suma importancia en el UCM debido a que explica cómo funcionan los multiversos y la línea del tiempo. Kang el conquistador ha estado detrás de la TVA y es quien decidió el destino de miles de millones de vidas en todos los multiversos pero está cansado y declaró que es momento de partir.

Sylvie es quien termina por asesinarlo y desatar la locura en los multiversos. Conoceremos más acerca de esta situación en el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, así como también en la segunda entrega de “Loki”.

Aaron Moorhead y Justin Benson dirigieron el episodio 2 y 4 de la serie y luego se sumaron al proyecto “Moon Knight”. Recientemente, conversaron con el medio ComicBook acerca de su siguiente trabajo.

“Oh, desafortunadamente, ni siquiera creo que pueda recordar exactamente, como exactamente... Tuvimos un año loco, amigo mío. Solo en términos de problemas con el champán, pero fue divertido porque pasamos de nuestra película, que acaba de estrenarse en Sundance, Something in the Dirt . Fuimos directamente a Archive 81 , directamente a Moon Knight , directamente de regreso a Something in the Dirt, y ahora aquí estamos ante ti. La línea de tiempo se confunde un poco en nuestras cabezas”, declaró Benson.

“Creo que lo más importante de Loki es que en realidad se parece mucho a Moon Knight, donde simplemente no hay razón para hacerlo si no va a ser algo nuevo y fresco. Es gracioso, se siente como si Marvel estuviera dispuesto a alejarse a menos que en realidad fuera algo inesperado. Como Moon Knight y especialmente porque Moon Knight es un personaje del que nadie sabe casi nada sobre él todavía. Pronto”, añadió.

