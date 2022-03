Disney solucionó así el gran problema de “Deapool 3″

Deadpool se abre paso en la plataforma Disney+. El humor y la violencia de Deadpool han hecho que la comunidad de Marvel sospeche sobre cómo Disney añadiría contenido así a su catálogo familiar. Por suerte, Disney actualmente se ha vuelto tan grande que deberá ajustar sus políticas de contenido para brindar un servicio adecuado a los usuarios del streaming y los futuros estrenos de Deadpool.

Deadpool 3 aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, ya que la secuela no tiene director ni fecha de lanzamiento. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha confirmado que Deadpool 3 tendrá clasificación R y estará ambientado en la continuidad del Universo Cinematográfico de Marvel. Si bien los fanáticos se han preguntado cómo Wade Wilson se unirá a la UCM después de interactuar con el confuso canon de X-Men de Fox, el futuro del bocazas es sin duda prometedor. Sin embargo, la integración de contenido con clasificación R en la UCM no es una tarea fácil por una variedad de razones. Uno de los muchos problemas a los que se ha enfrentado Deadpool 3 es la probabilidad de que finalmente no se transmita en Disney+ junto con el resto de las películas y programas de Marvel Studios.

No es ningún secreto que Disney+ ha sido un servicio de transmisión familiar desde su lanzamiento en 2019. Esto hizo que toda la programación con clasificación R y TV-MA que controlaba Disney pasó a Hulu en lugar de Disney+, pero ahora la situación es distinta: los antiguos programas de Marvel de Netflix llegarán a Disney+ en marzo de 2022 junto con controles parentales renovados.

MARVEL | Tráiler de Doctor Strange 2

Ambos anuncios son solo el comienzo de que Disney+ se convierta en un hogar para contenido más maduro y expanda los tipos de programas y películas que los suscriptores encontrarán en él. Esta es una gran noticia para Deadpool 3, ya que ahora no debería tener problemas para unirse a las demás películas del UCM.

Recordemos que Disney+ actualmente es el hogar de transmisión exclusivo para casi todas las películas del UCM. The Incredible Hulk está desaparecido como resultado de que Universal posee los derechos de la película, mientras Spider-Man de Tom Holland pertenece a Sony Pictures.

Ahora que hay un camino hacia la transmisión de Deadpool 3 en Disney+, la película realmente puede servir como un puente entre el UCM y los X-MEN de Fox. Las principales películas de X-Men ya están en Disney+ y no será sorprendente ver que Deadpool y Deadpool 2 se unan al servicio en poco tiempo.

