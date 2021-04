The Falcon and the Winter Soldier, la serie exclusiva de Marvel para Disney Plus, llegó a su fin la semana pasada y recién ahora nos enteramos varias cosas del trasbambalinas de los personajes, especialmente de los protagonistas.

Aaron Toney, quien se desempeñó como el doble de acción de Anthony Mackei en The Falcon and the Winter Soldier, publicó en redes sociales cómo hizo para maniobrar el escudo del Capitán América y cuál es el estilo de pelea que ideó para el personaje.

“Algunos de los primeros conceptos de movimiento con los que estaba jugando en 2019 para cuando revelamos a Falcon como el Capitán América. Espero que todos hayan disfrutado de la serie. Jugando con algunas de mis raíces en wushu [arte marcial chino]. Note la pesadez de mi movimiento. Me esforcé tratando de prepararme para las restricciones del vestuario, así que entrené con botas tácticas semiligeras y un poco de acolchado ligero para poder ver lo que podía lograr”, publicó Toney.

La publicación llamó la atención de Sebastian Stan (Bucky Barnes), quien comentó: “Amigo. Esto es una locura. Una vez más, tu talento no se puede igualar. Te amo y te extraño”.

Kari Skogland, quien dirigió la totalidad de The Falcon and the Winter Soldier, habló las escenas de acción.

“Bueno, en el caso del vuelo, estudié mucho lo que hay en Internet en términos de los diversos grupos de acción que saltan de aviones o paracaídas o, ya sabes, el mundo del GoPro que es, creo, muy experiencial”.

Todos los episodios de The Falcon and the Winter Soldier están disponibles en la plataforma Disney Plus.

MARVEL | Nuevo Civil War

El Acuerdo de Sokovia dividió a los Vengadores de Marvel. Hubo quienes estaban a favor del registro de superhéroes para que estén a las órdenes de las Naciones Unidas, mientras otros se negaron a que los Vengadores estén bajo el mando de políticos potencialmente corruptos. Es así como Iron Man y Capitán América formaron sus bandos y lucharon en Civil War.

Ahora, en la serie The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson y Bucky Barnes fueron perdonados por haber apoyado clandestinamente al Capitán América. Sin embargo, el resto del Team Capi pueden estar sujetos a un control más estricto por parte del gobierno para que los civiles no vuelvan a estar en peligro.

Lastimosamente, esto último fue lo que sucedió en el quinto episodio de la serie de Marvel Studios. John Walker, dolido por la muerte de su compañero Battlestar, asesinó a un Flag-Smasher sin piedad en plena vía pública. Aunque fue reprendido y despojado de su identidad como Capitán América, el gobierno estadounidense podría ser más estricto con el Acuerdo de Sokovia y redactar una versión más exigente.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.