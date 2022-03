¿Te gustó “Spider-Man: No Way Home”? Pues la temática de los multiversos continuará en el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Allí, veremos a Strange tomar responsabilidad por haber estado jugando con los universos y necesitará la ayuda de una poderosa bruja: Scarlet Witch.

Al rodaje también se ha sumado una nueva heroína (America Chavez), quien tiene la habilidad de abrir portales entre los universos. Todo parece indican que la cinta será una travesía para poner orden a lo causado en No Way Home.

En el último póster oficial que comparte la revista Empire, Marvel Studios ha añadido un detalle que ha puesto alerta a todos los fans. En la parte derecha se encuentra un dinosaurio junto a un enorme tentáculo.

Según algunas recientes teorías de la comunidad, se trata de Savage Land. En los cómics existe un lugar oculto en la Tierra en donde el tiempo no ha pasado y todavía viven las criaturas más extrañas de antes de la aparición de la humanidad.

Recordemos que la productora ya ha dado rienda suelta a los eventos paranormales en la serie “WandaVision” y también ha introducido elementos fantásticos del universo en “Eternals”.

Cualquier cosa puede suceder en esta nueva cinta del Universo Cinematográfico de los Vengadores.

“Doctor Strange 2″ adelanta la aparición de Savage Land en nuevo póster oficial. (Foto: Empire)

Savage Land possibilities are now the fuel for my hype.



Marvel Dinosaurs 🦖 >#DoctorStrange #MultiverseOfMadness pic.twitter.com/eAd4Z3VEW0 — The void. (@christen_salem) March 11, 2022

