Llegó el momento de hablar de ESE cameo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Además de las versiones alternativas de los personajes de Marvel, la producción añadió a un elemento clave para lo que será el desarrollo de una nueva franquicia. Sin embargo, la buena intención quizá acabó con la esperanza de ver algo convincente sobre el futuro de los Cuatro Fantásticos.

ALERTA DE SPOILER

Sucede que el cameo de John Krasinski en Doctor Strange in the Multiverse of Madness como Reed Richards en realidad ha socavado la posibilidad de su regreso para el próximo reinicio de Fantastic Four en el UCM.

Con Marvel enfrentando un desafío importante para convencer al público de que apueste por Fantastic Four , John Krasinski da la peor primera impresión posible como Mr. Fantastic. Arrogante e ignorante, el Richards de Krasinski no tiene la chispa que distingue al personaje como un visionario inconformista. Aún más dañino, la muerte sin ceremonias de Richards a manos de Scarlet Witch representa un final increíblemente poco digno para una figura de su estatus.

Si bien cualquier regreso a la MCU vería a Krasinski interpretar una versión alternativa, probablemente más competente de Mr. Fantastic, su brutal cameo en Doctor Strange 2 es tan memorable que socavaría permanentemente su autoridad como cualquier encarnación del personaje. En contraste con el estatus ya disminuido de los Cuatro Fantásticos, el regreso de Krasinski no solo dañaría el personaje de Mr. Fantastic, sino que también debilitaría aún más la marca y, en última instancia, pondría en peligro los planes de Marvel para integrar con éxito al cuarteto dentro del UCM.

Si Marvel planeaba usar el cameo de Krasinski para preparar su regreso como Mr. Fantastic a largo plazo, entonces esto parecería representar un raro paso en falso para el estudio. Si Marvel tiene la intención de encontrar un actor diferente para el papel, entonces el cameo bufonesco de Krasinski tiene mucho más sentido, sirviendo como un regalo para aquellos que esperaban verlo en el papel y dejando la puerta abierta para que otro actor tome el papel en el futuro.

