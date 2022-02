En el año 2008, Marvel Studios daba inicio al Universo Cinematográfico de los Vengadores con el estreno de Iron Man 1. Justamente, este fue el personaje que se encargó de darle forma a todo el UCM, no solo por formar equipo con los demás héroes sino que en ocasiones ambiéntales fue el causante de desgracias.

Al final de la fase 3, la productora tomó la decisión de despedirse de los actores más veteranos, dándole más muerte épica a cada uno de ellos. Por ejemplo, Tony Stark se sacrifico con las Gemas del Infinito para eliminar a Thanos.

Natasha Romanova, por otro lado, se lanzó del acantilado del planeta Vormir para poder conseguir la gema del alma. Sin ella, nunca se habría podido revertir el efecto del primer chasquido de Thanos.

Como es de esperarse, muchos fans desean ver a estos atores de regreso y todavía hay una oportunidad de verlos en la pantalla grande gracias a “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Una reciente teoría indica que al comenzar a cruzar los multiversos, veremos diferentes variantes de los Vengadores, al mismo estilo de la serie de Loki. Recordemos que el dios del engaño viajó por diferentes líneas del tiempo hasta encontrarse con varias versiones de él mismo.

En el tráiler de Doctor Strange 2 justamente se logra ver a otro Strange pero con una apariencia maligna.

Tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

