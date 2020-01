Doctor Strange in the Multiverse of Madness será una de las cintas que revelen importantes detalles del funcionamiento del universo de los Vengadores. Esta cinta ha dado mucho de que hablar en los últimos días, específicamente por la salida del director Scott Derrickson. A su vez, se compartió la sinopsis oficial previo al estreno.

Marvel Studios se encuentra en busca del sustituto de Derrickson, pero no es no ha significado que la preproducción avance con la sinopsis de su nuevo título. El día de hoy, Comic Book publicó lo que los fanáticos del UCM estaban esperando.

SINOPSIS DE ‘DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS’

Tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame, el Dr. Stephen Strange continúa su búsqueda de la Gema del Tiempo. Pero un viejo amigo se vuelve enemigo y trata de acabar con todos los hechiceros del mundo, estropeando el plan de Strange y provocando que libere a un indescriptible mal.

Aquí hay algo que destacar. La Gema del Tiempo fue aparentemente destruida en Avengers: Endgame; sin embargo, el hechicero se encuentra en busca de los problemas cósmicos no terminaron tras la muerte de Thanos. Al parecer, el “viejo amigo” se refiere a Baron Mordo, el popular hechicero escenificado por Chiwetel Ejiofor que apareció en una de las escenas post-crédito de Doctor Strange.

Cosa curiosa, Ejiofor aún no ha sido confirmado como actor de la secuela, al igual que Rachel McAdams como Christine Palmer, quien tendría un romance con Strange. Recordemos que la fecha pactada para su estreno es el próximo 7 de mayo de 2021, y si Marvel no consigue un nuevo director este podría ser aplazado.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY