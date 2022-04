Por lo pronto, la serie de Disney Plus “Moon Knight” se mantiene alejada de las historias de los demás Vengadores. No obstante, es cuestión de tiempo para ver cómo es que se conecta la trama de Marc Spector con la de Doctor Strange, Scarlet Witch, entre otros.

Algunos fans han descubierto la fórmula perfecta para que se conecte la serie con la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Por supuesto, no se trata de un agujero de guion, sino de un detalle en común entre la serie y el tráiler de la cinta de Strange.

Si has visto el tercer capítulo de “Moon Knight”, por primera vez aparecen los dioses egipcios en cuerpos de mortales. Ellos utilizan un tipo de mágica que deja rastros blancos en el aire para poder realizar sus poderes.

Pues cada tipo de magia en el UCM tiene su propio color. Por ejemplo, los Eternals utilizan la energía cósmica, la cual es dorada, mientras que Scarlet Witch utiliza la magia del caos, que tiene un color rojizo.

En el último tráiler de Doctor Strange 2, se puede ver a Defender Strange utilizando un poder de mágica blanca, exactamente igual al de los dioses egipcios. ¿Será coincidencia o algún error en la edición?

Habrá que esperar hasta el 6 de mayo, fecha de estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madnees” para poder conocer la conexión entre estas dos producciones de Marvel Studios.

Poder de los dioses egipcios. (Foto: Disney Plus)

Nuevo poder de Doctor Strange. (Foto: Marvel Studios)

