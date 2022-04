Si te sorprendió “Spider-Man: No Way Home”, quizás te interese asistir a los cines el 6 de mayo para ver todo el daño que Strange le ha causado a los multiversos con sus hechizos fallidos en el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Esta nueva producción se centrará en cómo funcionan los multiversos y se encargará de presentar a nuevos superhéroes.

En los pasados avances, hemos visto que el hechicero busca a Scarlet Witch para que le ayude a solucionar todo el caos que se ha desatado. No obstante, a esta aventura se suma también America Chavez, una joven heroína que tiene la capacidad de crear portales entre multiversos, y Wong, la mano derecha de Strange.

Hoy, 6 de abril, Marvel Studios compartió nuevas imágenes de la cinta en donde claramente se puede ver que habrá muchas variantes del hechicero. Entre ellas, se encuentra la versión maligna (aquella que tiene un ojo extra en la frente) y su versión zombi.

Así es, al mismo estilo de la serie animada “What If...?”, Marvel Studios ha revelado que será todo un viaje por los multiversos y veremos a los personajes de antaño pero en versiones diferentes.

Inclusive, se le dará un espacio para el capítulo de zombis. Por otro lado, se ve de regreso, luego de mucho tiempo, a los hijos de Wanda. ¿Los podrá recuperar? Lo sabremos el 6 de mayo, el día del estreno.

Tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

