No cabe duda que “Spider-Man: No Way Home” ha sido una de las cintas del UCM más reveladoras con respecto al funcionamiento de los multiversos. Pero ese solo fue el inicio. La productora, Marvel Studios, tiene entre manos una película que pondrá de cabeza todos los universos: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

El 6 de mayo llegará esta producción a los cines de todo el mundo. Hasta entonces, tendremos que confirmarnos con las imágenes que Marvel Entertainment comparte en sus redes sociales.

Recientemente, se compartió un revelador avance de solo 30 segundos. En esta ocasión, tenemos por fin a Scarlet Witch utilizando el nuevo poder que le robó a Agatha Harkness en la serie “WandaVision”.

“El multiverso es vida o muerte”, explica Strange en su visita a Wanda. “Podríamos usar un Vengador”, añade. Scarlet Witch, por supuesto, se siente un tanto distante de este personaje y desea evitar un conflicto. “Hay otros Vengadores”, comenta la bruja.

Tras este diálogo, Marvel Studios nos comparte nuevas imágenes en donde se puede ver a gigantescas criaturas que luchan contra los protagonistas. La única que no aparece es America Chavez, quien será de suma importancia para el futuro del UCM.

Nuevo tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

