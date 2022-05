Una nueva imagen del viaje multiversal en Doctor Strange in the Multiverse of Madness revela una visita a Hydra World, es decir, un universo en el que la organización terrorista de los cómics de Marvel domina el planeta luego de vencer a SHIELD y a los Vengadores.

Cuando Marvel Studios anunció por primera vez los planes para la secuela de Doctor Strange, rápidamente se confirmó que la película exploraría el multiverso. La edición final de la película de Sam Raimi solo presentó secuencias extendidas en tres universos diferentes. Gracias a los poderes de America Chavez (Xochitl Gomez) para viajar por el multiverso, Doctor Strange 2 incluyó un momento alucinante en el que ella y Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) recorrieron veinte universos.

MARVEL | Hydra World en Doctor Strange 2

Más detalles en la cinta de Marvel

El viaje por el multiverso en Doctor Strange in the Multiverse of Madness solo duró 40 segundos, pero eso fue suficiente para colar el Hydra World antes de que Strange y Chavez aterrizaran en la Tierra-838.

Como parte de una publicación de Variety sobre Framestore VFX, la compañía que creó la secuencia del multiverso, el medio pudo lanzar una imagen oficial de Hydra World. La foto en blanco y negro muestra a Strange y Chavez cayendo a través de este universo y se aprecia un dirigible gigante de Hydra zurcando los cielos.

La revelación de Hydra World como uno de los 22 universos de Doctor Strange 2 es solo el último ejemplo de cuánto Marvel incluyó en esta secuencia. El mundo de Hydra en Doctor Strange 2 no es una continuación de esta historia, pero parece ser un tipo de escenario de “What If...?”

Por genial que sea el vistazo de Hydra World en esta foto de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, es probable que también sirva como un recordatorio de cuán limitados fueron realmente los viajes multiversales en la Fase 4.

