No cabe duda que el proyecto “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es uno de los más ambiciosos del Universo Cinematográfico de Marvel. Todo parte desde el hechizo fallido de Doctor Strange en “Spider-Man: No Way Home”.

El protagonista deberá responder ante jueces por lo que ha provocado. No nos referimos a la justicia ordinaria, por supuesto, sino que en el tráiler oficial nos presentan por primera vez a los Iluminati.

Esta agrupación de superhéroes ha citado a Strange aunque todavía no se sabe exactamente quiénes la integran. El más rumoreado para aparecer en esta cinta es el Profesor X, pero hay otro viejo personaje que podría volver al UCM.

Según rumores, Robert Downey Jr. podría tener un cameo especial en esta cinta. Los mismos robots creados por Iron Man empujan a la sala a Strange, dando a entender que sí están usando tecnología Stark.

Por supuesto, la creatividad de los fans no tiene límites. Algunos creen que no se trata de Robert Downey Jr., sino de Tom Cruise. Marvel Studios contactó a este actor para que interprete a Tony Stark allá por el 2008 pero se negó.

No sería descabellado que vuelva solo para ser una variante de Stark que sí optó por ser parte de los Iluminati.

Tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

