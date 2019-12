Marvel: ¿Doctor Strange 2 será una película de terror?

El UCM anunció hace unos meses las películas correspondientes a la Fase 4. Una de ellas fue Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que desde un comienzo se anunció que sería la primera película de terror de Marvel. Sin embargo, todo apunta a que no será así.

Esta novedad cobró sentido con la decisión de poner a Scott Derrickson como director de la película. Recordemos que existen muchos rumores apuntando a Nightmare (Pesadilla) como el gran villano del hechicero de Marvel.

Ahora, durante una conferencia reciente en la Academia de Cine de New York, el presidente general de Marvel Studios, Kevin Feige, cambió lo que se mencionó en un primer instante, al afirmar que la película no será un film de terror pero que contará con algunas escenas con suspenso.

“En cualquier caso, Multiverse of Madness es el mejor título que hemos sacado, y eso es algo emocionante. No diría que es necesariamente una película de terror, pero será una gran película del UCM con secuencias que asustan en ella.Quiero decir, hay secuencias en En Busca del Arca Perdida ante las que yo me tapaba los ojos cuando era niño, como cuando se derretían sus caras. O El Templo Maldito, por supuesto, o con los Gremlins, o Poltergeist. Y aún así esas son películas que se inventaron para una clasificación por edades PG-13. Eran PG y aún así eran como, ‘Necesitamos otra clasificación’. Pero eso es divertido. Es divertido asustarse de esa forma, y no de una forma terrorífica y tortuosa, sino de una forma que sea legítimamente aterradora, porque Scott Derrickson es bastante bueno en eso, aterradora en sentido de una emoción estimulante.”

Esta noticia no le agradó para nada bien a los fanáticos, quienes se encontraban esperando un film de terror en el cual estarían involucrados uno de sus personajes favoritos (Doctor Strange). Sin embargo, no deberían desanimarse puesto que Marvel siempre trae sorpresas.

