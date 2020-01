Marvel: Doctor Strange 2 traería el debut del Hermano Vudú en el UCM.

Ha comenzado a circular un nuevo rumor, el cual indica que el popular Hermano Vudú podría debutar en el Universo Cinematográfico de Marvel en su nueva producción Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

El rumor proviene de un anuncio de casting para la secuela, donde se está buscando a un actor masculino con ascendencia caribeña o haitiana. Si no estabas enterado, el Hermano Vudú es históricamente de Puerto Príncipe, capital Haití.

Según los cómics, el Hermano Vudú fue creado en 1973 por Len Wein y Gene Colan, y llegó a ser el Hechicero Supremo por derecho propio por un tiempo corto hasta que el Doctor Strange reclamó su puesto.

Para darle más credibilidad a este rumor, recordemos que Doctor Strange in the Multiverse of Madness veremos al hermano del hechicero (Daniel Drumm), ser asesinado por Kaecilius.