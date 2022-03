El Universo Cinematográfico de Marvel está de cabeza. Mientras que se suman algunos nuevos héroes en las series de Disney Plus, en “Spider-Man: No Way Home” hemos visto que se ha roto el tejido de los multiversos. Por otro lado, la serie “Loki” ha revelado que ha muerto Kang el conquistador, quien reinaba en la línea del tiempo.

Como es de esperarse, algunos de estos temas se solucionarán en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Strange junto a Scarlet Witch y America Chavez tendrán que trabajar para volver a separar los multiversos y solucionar el hechizo fallido del primero.

No obstante, hay un tema del cual poco se está hablando: ¿quién es el hechicero supremo ahora y quién será el siguiente? Todo parece indicar que la cinta prepara la llegada de un nuevo hechicero que se encargue de proteger a la Tierra.

Wong en “Spider-Man: No Way Home” explicó que él tuvo que tomar este papel ante la ausencia de Strange, quien todavía no se ha reincorporado del todo al equipo.

¿Cómo se elige a un nuevo hechicero supremo?

Los hechiceros supremos no son electos como en la primera cinta de Doctor Strange. Sino que son elegidos por Oshtur, Hoggoth y Agamotto, los tres integrantes de Vishanti.

En algunas ocasiones, encuentran a un terrícola que tiene gran sentido del heroísmo para darle los poderes, pero en otras ocasiones han organizado torneos místicos para conocer al más fuerte entre ellos.

Oshtur le ofrece la sabiduría, Agamotto le otorga perspicacia y Hoggoth lo dota de fuerza. En los cómics, Strange ha tenido que competir contra Doctor Doom por el título.

¿Cómo se elige a un nuevo hechicero supremo? (Foto: Marvel Comics)

Tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.