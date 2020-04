Marvel: ‘Doctor Strange 2’ y ‘Spider-Man 3’ retrasan sus fechas de estreno.

El brote de coronavirus afectó a diferentes compañías en todo el mundo. Una de ellas es Marvel Studios, quien se ha visto obligado a modificar las fechas de estreno de sus producciones. Ahora, nos ha llegado la noticia sobre tres nuevos retrasos.

Para comenzar, Sony y Marvel Studios han acordado retrasar el estreno de Spider-Man 3. La secuela del hombre arácnido llegará a los cines de todo el mundo el 5 de noviembre de 2021, en lugar de hacerlo el 16 de julio, como se había previsto.

Además, Disney anunció finalmente que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ya no se estrenará el 5 de noviembre de 2021, puesto que ahora será estrenado el 25 de marzo de 2022.

Asimismo, ‘Thor: Love and Thunder’ adelantará su estreno una semana antes. La película del ‘Dios del Trueno’ será estrenada el 11 de febrero de 2022. Debido a esto, tendremos casi dos films del UCM en un mes y medio.

Por último, ‘Spider-Man: Un Nuevo Universo’, la película animada del hombre arácnido también se verá afectada. Esta misma se estrenará el 7 de octubre de 2022.