Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya está en los cines y los fanáticos no dejan de hacer conexiones sobre la trama y el resto del UCM. Uno de esos detalles que ha llamado poderosamente la atención es la relación que existe con la primera película de Doctor Strange, estrenada en 2016.

En aquella película dirigida por Scott Derrickson, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) tiene un presagio sobre su destino como hechicero mucho antes de que sucediera en Multiverse of Madness.

Cuando Strange viaja por primera vez a Kamar-Taj después de su lesión en la mano, recibe un curso intensivo de magia y misticismo cortesía de The Ancient One (Tilda Swinton). El arrogante Strange no cree en el misticismo ni en las trampas de Kamar-Taj, hasta que The Ancient One le da un consejo y presiona un pulgar en la frente (donde está el Tercer Ojo) de Stephen, lanzándolo en un viaje astral a través de la realidad.

MARVEL | Tráiler de Doctor Strange 2

Fue una secuencia genial que ayudó a Marvel y al director Scott Derrickson a establecer el lenguaje visual del misticismo de Marvel, pero ahora -mirando hacia atrás- parece incluso más que eso.

El “tercer ojo” es un elemento básico de muchas culturas y religiones orientales, por lo que definitivamente es discutible si Doctor Strange (2016) incluyó esa línea de The Ancient One como un presagio específico o simplemente como un consejo general para Stephen Strange sobre cómo abrir su mente a las posibilidades y conceptos más amplios de lo que había permitido antes.

También se ha demostrado que The Ancient One tiene una sabiduría que se extienden a través de las líneas temporales, especialmente en lo que respecta a Stephen Strange (Avengers: Endgame). The Ancient One también tenía una especie de “Tercer Ojo”: una marca demoníaca como resultado de extraer su poder de la Dimensión Oscura. La influencia del Tercer Ojo de Strange hace que el superhéroe se haga eco de The Ancient One al tratar de hacer el bien con el poder oscuro, y todo el compromiso que eso conlleva. De esta manera, el círculo está completo entre The Ancient One y Strange.

Puedes ver Doctor Strange in the Multiverse of Madness en los cines.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.