La primera proyección de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” se realizó el pasado 3 de abril tras la ceremonia protocolar de la alfombra roja. En este evento, llegaron los principales actores como Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, pero también sorprendió a los fans la aparición de Patrick Stewart, quien interpreta al Profesor X en los X-Men.

Quien interpreta a Doctor Strange, Cumberbatch, compartió algunas palabras con el medio The Chronicle antes del estreno oficial de la cinta. “Social, políticamente y como especie, todos estamos al borde del cambio, y el multiverso es un reflejo de eso”, detalló.

Explica que el mundo ha cambiado mucho en los últimos dos años y posiblemente los fans encontrarán familiar el sentimiento cuando vean la película en los cines. La pandemia, la guerra y otros elementos externos terminan afectando a todo el orden del mundo y dentro de este caos nos encontramos todos intentando seguir nuestras vidas.

Recordemos que esta producción, al igual que “The Falcon and the Winter Soldier” y “Thor: Love and Thunder”, se vio interrumpida por la pandemia. En un inicio se suspendió el rodaje y cuando se reanudó se tuvo que hacer con todas las medidas sanitarias.

Tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

