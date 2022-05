Una nueva superhéroina se suma el Universo Cinematográfico de Marvel. No nos referimos a America Chavez, ya que ella todavía está aprendiendo a utilizar sus poderes y al final de la cinta se entrena en Kamar-Taj junto a los nuevos reclutas. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” tenía una sorpresa guardada para el final.

Tras solucionarse el conflicto con Wanda Maximoff, se revela que todavía no ha pasado el peligro. La primera escena post-créditos es sumamente importante para el futuro de la fase 4 del UCM.

Strange está caminando por Nueva York cuando es sorprendido por Clea, un nuevo personaje interpretado por la actriz Charlize Theron. Se trata de una hechicera que utiliza la magia de la Dimensión Oscura.

Al abrir un portal a esa dimensión, Clea le comenta que Strange ha roto el equilibrio en otro universo y debe ayudarle a recuperar el balance. La misma acrtiz se ha mostrado entusiasmada de participar en el UCM y ha compartido en redes sociales diferentes imágenes.

Hace unos días, publicó una foto inédita del rodaje y ahora se trata de un video del detrás de cámaras, en donde se le realiza la captura de imagen con el traje y el maquillaje.

Sneaky peaky BTS pic.twitter.com/w252Cx6w7U — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) May 13, 2022

