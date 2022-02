Todo el universo de los Vengadores de Marvel está de cabeza. La serie “Loki” nos mostró la verdad detrás del flujo del tiempo, el cual estaba siendo manipulado por Kang el Conquistador. “Spider-Man: No Way Home” y “WandaVision”, por otro lado, nos revelaron qué es lo que puede suceder cuando creas realidades de bolsillo o mezclas multiversos.

Pero toda esta locura debe terminar en algún momento. Se espera que “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” sea la producción que explique las consecuencias de meterse con cosas que no deberían ser alteradas y encontrar una solución al respecto.

En el segundo tráiler oficial de la cinta, el cual se estrenó solo días atrás, se ha confirmado que será un viaje entre multiversos, al mismo estilo de la serie “What If...?”. Recordemos que en esta producción animada The Watcher intervino en una de las realidades y se descontroló todo.

Strange tendrá que buscar ayuda. No solo combatirá junto a sus compañeros de Kamar-Taj, los cuales son liderados por Wong, sino que también Wanda será importante para el desarrollo de la trama.

A su vez, se ha confirmado la participación de la actriz Xochitl Gomez como America Chavez. Se trata de una niña que cuenta con habilidades extrañas: una magia que le permite abrir portales entre dimensiones y multiversos.

Podría ser ella la guía de los protagonistas de la cinta durante toda la ‘locura de los multiversos.

“Doctor Strange In The Multiverse of Madness” comparte el encuentro entre Strange y America Chavez. (Foto: Empire)

Segundo tráiler de “Doctor Strange In The Multiverse of Madness”

