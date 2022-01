Tras el estreno de “Spider-Man: No Way Home”, Marvel Studios dio inicio a la promoción de su siguiente gran proyecto: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. En las escenas post-créditos de la producción del Hombre Araña, ya nos comparten el primer avance.

Doctor Strange es confrontado por sus últimos errores con sus hechizos. Al haber mezclado los multiversos deberá pagar por sus actos; por este motivo, busca ayuda en Scarlet Witch, quien ha comenzado a dominar sus poderes.

Tan solo en el primer avance ya nos adelantan por dónde irá la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel: aparece una variante de Strange que cuenta con una apariencia malvada, al mismo estilo de “What If...?”.

América Chavez se suma al UCM

En el primer tráiler, se logra ver a una nueva heroína detrás de Doctor Strange, cuando están a punto de dar el salto a una nueva dimensión. Aparentemente, este portal fue creado por América Chavez, la nueva Vengadora.

Pues como se puede ver en los dos primeros pósteres oficiales, Chavez ya posa junto a los personajes que todos conocemos: Doctor Strange, Wong y Scarlet Witch. De esta forma, se da a entender que tendrá un papel importante en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

New DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS promotional banners shared on Amazon! 🎨 pic.twitter.com/gZvh6QFzEy — Doctor Strange 2 Updates (@DrStrangeUpdate) January 22, 2022

