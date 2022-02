Al final de “Spider-Man: No Way Home”, Marvel Studios estrenó el primer tráiler oficial de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y no era para menos. Ambas películas se complementan, ya que Strange ha roto la continuidad de los multiversos al dejar entrar a varios personajes de las pasadas cintas del Hombre Araña.

En el primer material que comparte la productora, por fin vemos que Mordo tiene un papel importante en el UCM. Recordemos que se alejó de su aprendizaje en el tempo tras los sucesos de Doctor Strange 1.

En esta producción, tomaría el papel de villano, siguiendo las enseñanzas de Kaecilius y la magia que lo vincula a Dormammu. Pues en los nuevos pósteres ya se le ve con una apariencia diferente a la primera cinta.

Rintrah, el nuevo personaje del UCM

Por otro lado, también se ha sumado a la producción el personaje Rintrah. No es un villano, pese a que tiene una apariencia atemorizante, sino que proviene del planeta R’Vaal y es un aplicado estudiante de la magia de Kamar-Taj.

Recordemos que en “Avengers: Endgame” se revela que Wong ha estado buscado varios aprendices en todo el universo para ayudar a derrotar a Thanos. Pues aparentemente encontraron a un minotauro con predisposición a la hechicería.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” comparte nuevos pósteres de Mordo y Rintrah. (Foto: Marvel)

Tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

