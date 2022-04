Mucho se ha hablado acerca de “Spider-Man: No Way Home”. En esta pasada cinta, vimos que no se debe jugar con los multiversos, ya que puede causar que varios personajes crucen entre ellos y causen un caos. Pues “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” continuará con esta historia.

Por lo pronto, los avances han sido bastante explícitos con respecto a la trama: Strange debe pagar por sus acciones y tendrá que enfrentar a poderosas criaturas de los multiversos.

No obstante, no se ve a un villano claro en los teasers o avances. Algunos creen que Scarlet Witch se vuelve mala y será el personaje a vencer al final de la cinta, pero la sinopsis oficial que ha compartido Marvel revela que no es así.

Realmente, el antagonista principal es el mismo Strange. Podría tratarse de una variante, como en la serie animada de Disney Plus “What If...?”.

Curiosamente, la sinopsis no menciona a un importante personaje que se sumará al elenco de los Vengadores. Nos referimos a America Chavez. Según los cómics cuenta con el poder de abrir portales a otros multiversos, pero en los avances no ha mostrado sus poderes.

Sinopsis oficial de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

“Para restaurar un mundo donde todo está cambiando, Strange busca la ayuda de su aliado Wong, el Hechicero Supremo y la Bruja Escarlata más poderosa de los Vengadores, Wanda. Pero una terrible amenaza se cierne sobre la humanidad y el universo entero que ya no se puede rehacer solo por su poder. Aún más sorprendente, la mayor amenaza en el universo se ve exactamente como Doctor Strange“.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.