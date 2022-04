El Universo Cinematográfico de Marvel introdujo a nuevos personajes en la fase 4. “WandaVision”, por ejemplo, trajo de regreso a Vision, pero no exactamente el mismo que conocemos. Recordemos que murió en Infinity War a manos de Thanos, quien le robó la gema de la mente.

Scarlet Witch trajo a la vida una versión que tenía en sus recuerdos, mientras que su cuerpo se transformó en White Vision, luego de que el gobierno de los Estados Unidos realizara experimentos para tenerlo como arma secreta.

A solo semanas del estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, una de las cintas más ambiciosas del UCM, muchos fans se han preguntado si veremos de regreso a esta versión maligna de Vision.

El actor Paul Bettany habló al respecto en una entrevista en el programa The Late Show With Stephen Colbert.

“¿Has estado recientemente en spandex y pintado de blanco?”, le pregunta Colbert, en referencia a White Vision y el rodaje de Doctor Strange 2. “Esta es una gran pregunta. Y, de nuevo, dije que iba a ser completamente honesto contigo... ¿Estoy en Doctor Strange? Sí, no, sí, no, sí, no. No lo sé. ¿Lo estoy? ¿Qué piensas? No puedo ni confirmar ni negar los rumores de que estoy en dicho Doctor Strange”, comentó entre risas el actor.

Al tratarse de una cinta que aborda el tema de los multiversos, cualquier cosa puede suceder. Inclusive podríamos ver a Robert Downey Jr. una vez más pero de otro multiverso y con otro traje de Iron Man.

