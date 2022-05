Los post-créditos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness sienta las bases para el futuro del UCM. El tercer ojo del Hechicero Supremo nos invita a imaginar cómo serán los sucesos de Secret Invasion, la próxima producción de Marvel Studios, así como la trama de la segunda temporada de Loki. Veamos de qué se trata sin antes advertir del contenido de la película.

ALERTA DE SPOILER

La segunda escena post-créditos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness muestra a Clea, interpretada por Charlize Theron, reclutando al Hechicero Supremo (Benedict Cumberbatch) para ayudarla con un nuevo tipo de amenaza multiverso. No precisan cuál es esa amenaza, pero todo indicaría que se trata del final de la primera temporada de Loki cuando muere He Who Remains y el caos multiversal comienza a hacer de las suyas.

De momento, Marvel Studios no tiene ningún plan oficial para hacer Doctor Strange 3 y la secuela está al menos a unos años de distancia. Los guionistas, por lo tanto, pueden recurrir a otras producciones para desarrollar las aventuras de Strange y Clea.

Como Multiverse of Madness ya comparte muchas conexiones con lo establecido en Loki, existe la posibilidad de que la segunda temporada del dios nórdico narre lo que sucede inmediatamente después de la aparición de Clea en la escena post-créditos hasta sentar las bases de lo que será, en algún futuro no determinado, Doctor Strange 3.

La probabilidad de que la temporada 2 de Loki se ocupe de las incursiones parece alta ahora que el concepto se introdujo en el UCM y la Agencia de Variación Temporal debe reaccionar al caos ocasionado por la muerte de He Who Remains. Sería hasta divertido ver cómo las operaciones de la AVT lleven a Loki hasta Doctor Strange y Clea, ya que ahora ambos comparten la misma misión de resolver el caos multiversal.

Por lo pronto, no hay fecha para la segunda temporada Loki, así que solo queda esperar hasta algún próximo anuncio por parte de Marvel.

