El Universo Cinematográfico de Marvel estrenará el 6 de mayo una nueva película: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Se trata de la continuación de “Spider-Man: No Way Home” y “Loki”, ya que allí es donde se abordará el verdadero conflicto entre los multiversos.

El hechizo de Strange al final de No Way Home no tuvo efecto alguno con respecto a la ruptura de la pared entre universos. Por este motivo, el protagonista deberás responder ante la autoridad por sus actos y no nos referimos a la policía o algún gobierno.

Como es de esperarse, tras el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” en la alfombra roja, ya se comienzan a filtrar algunos detalles de la cinta, como las escenas post-créditos.

No explicaremos qué verás en estas escenas, pero se puede confirmar que hay dos al final de la proyección. Recordemos que en “Avengers: Endgame” se rompió con esta tradición y Marvel lo justificó diciendo que se debía a que era el final de una importante fase.

Esta es una importante película que abre la puerta a alocadas historias, especialmente porque se introdujeron por primera vez a los mutantes en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

