Los dos primeros mutantes que se sumaron al Universo Cinematográfico de Marvel son Wanda y Pietro Maximoff. Lamentablemente, por muchos años, solo ellos representaban a esta agrupación de superhéroes hasta que se estrenó “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Esta última producción ya se encuentra en los cines y cuenta con una escena que ha llamado la atención de todos los fans. El líder de los Illuminati es Profesor X, Charles Xavier.

Inclusive, el director Sam Raimi añadió el tema de los X-Men cuando introdujeron al personaje. Por supuesto, no se trataba del mismo mutante que hemos visto en las pasadas cintas, sino una variante de otro universo.

Pese a esto último, podría tratarse de la introducción de los X-Men en el UCM. Elizabeth Olsen está entusiasmada por la aparición de los mutantes, según lo que declaró en una entrevista con el medio ET Online.

“Sí. Entonces, tengo una idea en mi cabeza que no voy a compartir con ustedes, que creo que sería divertida. Pero alguien acababa de decir... No voy a compartirlo contigo, porque es mi información. Pero, alguien había mencionado, si tenían que traer a los X-Men, que ella era una gran parte de esos cómics. Y entonces me encantaría estar involucrado en esa capacidad. Me encantaría seguir con este personaje. Creo que hay cosas... Tengo una idea de algo que podría ser divertido como siguiente paso. Pero, de nuevo, tengo muchas ganas de hablar con Kevin sobre este tema... Déjame llamarlo ahora mismo”.

Tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

