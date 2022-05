Los fanáticos de Marvel que esperaban una segunda temporada de WandaVision pueden consolarse sabiendo que Doctor Strange in the Multiverse of Madness funciona esencialmente como una secuela de la serie exclusiva de Disney Plus.

“Wanda siempre ha sido un gran personaje, y la gente ama a Lizzie (Elizabeth Olsen) como Wanda, pero ‘WandaVision’ la expandió. La convirtió en un personaje más real”, dijo el coproductor de Multiverse of Madness, Mitch Bell para Los Angeles Times. “Los fanáticos estaban emocionados de verla y de adónde irá después de eso”.

“Agregar el aspecto de dolor solo [significa] más emociones. ... Eso [hace] que los fanáticos estén más apegados a los personajes. ... Van a tener el corazón roto por algunas cosas en esta película”, agregó sobre la situación de Scarlet Witch en la secuela de Doctor Strange.

Aunque fue “extraño tomar decisiones sin ‘WandaVision’”, Olsen señaló que fue “divertido” y “emocionante” abordar la mística de Scarlet Witch mientras filmaba Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

“Es un viaje diferente para los fanáticos”, dijo Olsen. “Me encantó la forma en que se siente y se ve el nuevo traje. Me encantó el peinado y el maquillaje.... Creamos una evolución del carácter”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines de Perú el 5 de mayo.

MARVEL | La historia de Doctor Strange

Esta lista es principalmente todas las películas que llevaron a Stephen Strange a donde está al comienzo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La lista tiene su historia de origen, sus mayores batallas y sus peores decisiones. Pero también tiene algunas bonificaciones adicionales, como Loki, para ayudarlo a brindarle un curso intensivo en el multiverso de Marvel. El aporte de What If...? es para tener una idea de lo raro que puede ser el multiverso en la historia de Strange.

Doctor Strange

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

WandaVision

Loki

What If...? - Episodio “Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?”

Spider-Man: No Way Home

