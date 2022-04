No cabe duda que el Universo Cinematográfico de Marvel tiene entre manos un proyecto bastante ambicioso: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Tras el estreno de “Spider-Man: No Way Home”, la productora tendrá que explicar cómo funcionan los multiversos y cuáles son las consecuencias del hechizo fallido de Strange.

Recordemos que Peter Parker interrumpió este hechizo y terminó por colapsar las paredes de los multiversos, dando pase libre a los villanos más terroríficos de las demás cintas del Hombre Araña.

El 6 de mayo, Marvel Studios llevará a los cines la segunda entrega de Doctor Strange. Solo quedan unas cuantas semanas para el estreno y ya se ha dado inicio a la campaña publicitaria en redes sociales.

Recientemente, se reveló que habrá una variante de Capitana Marvel que se enfrentará a Scarlet Witch. Pues hoy, 13 de abril, la productora compartió un teaser llamado “Calculando” o “´Calculo” en donde se comparten nuevas imágenes.

Se escucha la voz de The Ancent One, quien murió en la primera cinta, que comenta lo siguiente: “este universo es solo uno en un número infinito... Mr. Strange...”. Inmediatamente, la voz es interrumpida por una variante de Doctor Strange.

“Quién diría que en este vasto multiverso...”, comenta Strange. Lo raro es que la frase nunca se termina, ya que interviene Mordo para luchar contra el hechicero supremo.

Nuevo teaser de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

