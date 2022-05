Marvel Studios es el ‘caballito de batalla’ de Disney Plus. Esta productora se comprometió a desarrollar la fase 4 a través de series originales, como “WandaVision”, “Loki”, “Hawkeye” o “The Falcon and the Winter Soldier”. Por otro lado, todas las nuevas películas se habilitan en la aplicación cuando han pasado unos cuantos meses.

Ya puedes ver “Shang-Chi”, “Eternals” y “Black Widow” vía suscripción a Disney Plus. Por supuesto, muchos fans están a la espera de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la última película que se estrenó en cines.

Pues “Eternals”, por ejemplo, llegó al app 60 días después de su estreno en cines. Así que se esperaba que “Doctor Strange 2″ llegue a inicios de julio. No obstante, una reciente filtración anuncia que será un tanto antes.

La cuenta de Disney Alemania filtró por error la fecha de estreno en Disney Plus: 22 de junio. Lamentablemente, la información fue borrada a solo minutos de ser publicada, ya que se trataba de un error.

Por lo pronto, la compañía no se ha pronunciado al respecto ni ha confirmado esta información. Solo contamos una captura de pantalla de los seguidores de la marca del ratón.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”: filtran la fecha de estreno de la película en Disney Plus. (Foto: captura)

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.