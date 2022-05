Una escena de Doctor Strange in the Multiverse of Madness hizo canon una escena eliminada de la primera película del Hechicero Supremo, estrenada en 2016. El detalle fue muy significativo para la vida de Strange como doctor, pero la producción de Marvel prefirió dejarla de lado hasta ahora.

ALERTA DE SPOILER

Cerca del final de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el principal Stephen Strange se encuentra con su variante más oscura, Sinister Strange, de un universo que estaba en medio de su destrucción debido a una incursión. Para demostrar que es la misma persona, 616-Strange le menciona a Sinister Strange que tenían una hermana, Donna, que falleció trágicamente cuando eran niños.

“Teníamos una hermana. Donna murió cuando éramos niños... Estábamos jugando en un lago congelado y... se cayó a través del hielo. No pude salvarla”, dice el personaje.

Donna Strange, en realidad, apareció en una escena eliminada de Doctor Strange de 2016, que mostraba su muerte en cámara de la misma manera que Strange describió en la secuela. La escena proviene directamente de los cómics, ya que la hermana del Hechicero Supremo jugó un papel muy importante en llevarlo a convertirse en médico.

En las historietas de Marvel, Stephen primero ayudó a Donna con un esguince de tobillo que sufrió mientras patinaba, lo que despertó su interés en la medicina. Luego, Donna murió trágicamente al ahogarse en un lago mientras ella y Stephen nadaban, lo que llevó a Stephen a sentirse responsable de su muerte.

El cineasta Scott Derrickson contó en 2016 discutió cómo esa escena eliminada se habría reproducido en la película original. “Strange tiene una historia de fondo donde su hermana murió… en la que ella se ahoga. Eso tuvo un efecto realmente significativo y probablemente fue fundamental para que él se convirtiera en médico. Filmamos esa escena. Me encantó, fue una gran escena. Simplemente no encajaba en la película, no funcionó”, declaró para Collider.

