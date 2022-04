El Universo Cinematográfico de Marvel tiene grandes sorpresas por delante. Mientras que se lleva a cabo la promoción online de la cinta “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la productora aprovecha para compartir imágenes de otras producciones como “Thor: Love and Thunder”.

Todas estas historias parten desde los chasquidos de Hulk y Iron Man. El primero trajo de regreso a la mitad de seres vivos eliminados por Thanos y el segundo se encargó de sepultar al villano y a todo su ejército.

Doctor Strange 2 a su vez toma elementos de la cinta “Spider-Man: No Way Home”, en donde Strange utilizó de forma errónea un hechizo que terminó por romper la barrera entre los multiversos.

Por este motivo, en los diferentes avances de la cinta, vemos que hay variantes de los personajes que conocemos. Capitana Marvel, por ejemplo, contaría con una variante masculina.

En el caso de Strange, tendrá que luchar contra una variante maligna de sí mismo y por supuesto, Scarlet Witch utilizará la magia del caos para enfrentar a una versión de sí, pero de otro multiverso.

El reciente avance nos muestra una imagen bastante familiar: Wanda zombi. Si has visto la serie “What If...?”, quizás sepas que este terrorífico personaje persigue a los Vengadores en un mundo alternativo.

Tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

