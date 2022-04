El Universo Cinematográfico de Marvel ya dio inicio al multiverso de la locura con el estreno de la cinta “Spider-Man: No Way Home”. Esta trama de la colisión de universos continuará con el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

El 6 de mayo llegará la cinta a la pantalla grande y hasta entonces la productora compartirá por redes sociales material inédito como parte de la promoción online. Recientemente, publicaron material extendido del detrás de cámaras.

Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios, habla brevemente de Scarlet Witch y todo lo que veremos en el estreno. Como era de esperarse, este personaje se encontrará también con variantes.

“Parte dela locura del multiverso es que podemos ver diferentes realidades. Y vemos diferentes versiones principalmente de Doctor Strange, pero también aparecerán otras versiones de Wanda Maximoff”, detalla el directivo.

“Creo que WandaVision fue el primer viaje para ella en donde tomó responsabilidad de su vida y fue muy divertido hacer esta transición de la serie a una película”, añade Elizabeth Olsen, la actriz que interpreta a la Vengadora.

