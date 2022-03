La fase 4 del UCM comenzó con el estreno de “Black Widow” y las series de Disney Plus. En lo que va esta fase de Marvel hemos tenido importantes películas que han introducido a nuevos personajes como “Eternals” u otras producciones que se han encargado de explicar los detalles paranormales que rigen el universo de los Vengadores.

“Loki, por ejemplo, mostró que Kang el conquistador era quien intervenía en el devenir del tiempo y le daba forma a toda la vida como la conocemos. Por otro lado, “Spider-Man: No Way Home” ahondó en el tema de los multiversos.

Esta última temática continuará en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, en donde Strange tendrá que responder por sus irresponsables hechizos que han roto el tejido que ordenaba los universos.

Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, habló acerca de lo importante que la interpretación de Benedict Cumberbatch en el desarrollo de esta fase.

“Ha sido un gran viaje, recuerdo nuestro primer encuentro... Queríamos presentarle este gran personaje, y antes de que pudiéramos dijo: ‘Cuéntame sobre Doctor Strange’, porque en algún lugar sabías lo que podría ser”, declaró para la revista PEOPLE.

“Siempre has visto el tremendo potencial de este personaje y por eso te has convertido en el ancla del Universo Cinematográfico de Marvel y el único actor capaz de guiarnos a través de la locura del Multiverso”, añadió.

Tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

