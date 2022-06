Marvel Studios tiene otro éxito en taquilla: “Doctor Strange in the Mutliverse of Madness”. Esta cinta lleva en los cines varias semanas y se ha convertido en una de las favoritas de los fans ya que es la continuación de “Spider-Man: no Way Home”.

En vez de abordar la temática de la llegada de los Peter Parker de otras dimensiones, ahora la cinta se centra en la problemática de los multiversos. Para poder solucionar el problema de America Chavez, Strange va en busca de Scarlet Witch.

Por supuesto, de inmediato nota de la causante de todo esto es Wanda Maximoff. Tras los sucesos de “WandaVision”, Wanda se obsesionó con traer de regreso a sus hijos de otra dimensión, pero cayó víctima del Darkhold.

En la impresionante aventura de Strange por los multiversos, luchando contra Scarlet Witch, llega a un universo corrupto, el cual está a punto de ser destruído. Allí, se encuentra Strange Maligno, quien también usó el Darkhold.

La pelea es algo que no se había visto en el Universo Cinematográfico de Marvel: ambos utilizan notas musicales como proyectiles. Esta idea sí fue de los guionistas, pero Kevin Feige la modificó.

“Cuando Sam me lo describió por primera vez, le dije a Sam: ‘No sé de qué diablos estás hablando’”, detalla Danny Elfman, compositor de la película. “Literalmente, no metafóricamente, estas notas están volando fuera de la página. Estaba trabajando varias piezas clásicas una contra la otra, piezas famosas. Luego, en el minuto 59 de la hora 11, al final, Kevin Feige intervino y dije que simplemente lo simplificara a Beethoven versus Bach. Hice un paso más donde era la ‘5ta Sinfonía’ de Beethoven contra la ‘Tocata y Fuga’ de Bach. Realmente funcionó a la perfección”, añadió.

