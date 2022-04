Charles Xavier o más conocido como Profesor X se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel en el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. En los últimos avances, la productora ya no se está guardando sorpresas.

Por ejemplo, hemos visto que Mordo ya reveló que Doctor Strange es llevado a un juicio con los Iluminati para determinar la responsabilidad del personaje ante la situación de la ruptura de los multiversos.

Ya se puede ver con claridad que los escoltas son robots creados Tony Stark y que entre los miembros del jurado falta uno. Pues justamente, en las últimas imágenes ya se puede saber quién es este misterioso personaje.

Como era se esperase, Marvel Studios ha ocultado el nombre en los subtítulos del video de YouTube para que no podamos conocer la identidad secreta, aun así se puede ver la silla amarilla en la que llega.

Se trata de la mítica silla de los cómics que Profesor X puede hacer levitar con sus poderes. Todo parece indicar de que se trata de una variante del mutante, la cual se ha unido a las mentes más inteligentes del planeta Tierra para protegerla.

Su diálogo también es un tanto extraño. “Veremos qué tipo de Doctor Stragne eres”, comenta Charles Xavier, como si este fuera un juzgado similar a la TVA o a la Autoridad del Tiempo.

Nuevo tráiler de “Doctor Strange un the Multiverse of Madness”

