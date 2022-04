Muchos fans están ansiosos por conocer a los misteriosos personajes que aparecen en los avances de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Esta producción será posterior a los sucesos de “Spider-Man: No Way Home”, en donde Strange debe responder ante un jurado por sus actos.

Al romper la barrera entre multiversos, terroríficos personajes han comenzado a cruzar a la Tierra. A su vez, según lo que se puede ver en los avances, las variantes comienzan a encontrar caminos hacia sus alter ego.

Strange, por ejemplo, se enfrenta contra una versión de sí mismo que cuenta con tres ojos. Wanda también aparece en varias ocasiones, incluso se puede ver su versión zombi en pantalla.

¿Quiénes son los Iluminati?

El último tráiler que ha compartido Marvel Studios ha revelado un detalle importante de la cinta. Cuando Strange es llevado a juicio, le comentan que los Iluminati le están esperando.

Sus captores parecen ser robots creados por Iron Man, algo que ya adelanta el regreso de Robert Downey Jr. Black Bolt, Dr. Strange, Mr. Fantástico, Namor, Capitán América y el Profesor X es el resto de integrantes de esta agrupación.

Su objetivo es proteger el planeta de diferentes amenazas. Cada uno de sus integrantes tiene información importante de alguna de ellas, ya sea alienígenas, mutantes, dioses, entre otras.

Lamentablemente, no se sabe todavía quiénes son los integrantes o si son los de esta Tierra y no de un multiverso.

Tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

