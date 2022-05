El Universo Cinematográfico de Marvel tomó la difícil tarea de involucrarse con el tema de los multiversos. Por un lado, era necesario hacer esto para poder traer de regreso a Loki, así como también para crear un conflicto artificial en “Spider-Man: No Way Home”. Pues justamente, la cinta Doctor Strange 2 ha causado todo un conflicto en la continuidad de la temática al meter sus propias reglas.

En la serie “Loki”, se explica que los universos paralelos nunca se mezclan por acción de Kang el Conquistador, quien muere al final de la producción y se desata esta locura en donde algunas líneas de tiempo se destruyen.

Marvel Studios explicó allí que cuando vas a otro universo u otro tiempo, puedes cruzarte con una variante de ti, pero contaría con otra apariencia o nombre. Por ejemplo, Sylvie es la variante de Loki en otra línea de tiempo.

“Spider-Man: No Way Home” aparentemente siguió con esta lógica. Por este motivo, contamos con tres Peter Parker que se ven diferente y tienen experiencias similares. No obstante, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” toma otro camino.

En la última cinta que Marvel ha estrenado en los cines, vemos que Doctor Strange es siempre el mismo en todos los universos (misma apariencia), quizás en algunos no es el hechicero supremo.

A su vez, Charles Xavier y Scarlet Witch mantienen su apariencia pese a ser variantes. En ningún momento la película se detiene a explicar cuál es la diferencia entre un universo y una línea de tiempo.

Tampoco se explica en qué momento sucedió lo que vimos en “Loki” o si es que realmente la muerte de Kang el conquistador tuvo algún efecto. Las reglas del UCM se vuelven a romper y ahora será muy difícil repararlas.

Como curiosidad, Doctor Strange 2 y “Loki” cuentan con el mismo guionista: Michael Waldron.

