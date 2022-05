Ahora sí las cosas claras con el Darkhold, el libro mágico que apareció en WandaVision, pero tiene un pasado que la comunidad de Marvel trataba de reconciliar con el UCM. Por suerte, Doctor Strange in the Multiverse of Madness solucionó por fin el origen de este libro que apareció por primera vez en Agents of SHIELD.

La cuarta temporada de Agents SHIELD terminó con Ghost Rider apoderándose del Darkhold para evitar que caiga en las manos equivocadas, pero luego en la serie Runaways vimos que Morgan le Fay lo usó sin una explicación adecuada de cómo lo obtuvo de Ghost Rider.

Más recientemente, Darkhold apareció en WandaVision en posesión de Agatha Harkness. No se explicó si se trata del mismo libro de Agents SHIELD, por lo que los fanáticos de Marvel asumieron que Agents SHIELD dejó de ser canónico.

No hubo un pronunciamiento oficial desde Marvel, pero la respuesta la tenemos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Después de que Master Sara destruye el Darkhold, Wong se ve obligado a revelar que Darkhold es en realidad una copia de los hechizos transcritos en Mount Wundagore. Basado en eso, la discrepancia entre el Darkhold de Wanda y el Darkhold de Agents of SHIELD y Runaways finalmente se puede explicar diciendo que son copias separadas de los mismos hechizos.

Además de eliminar las contradicciones sobre el Darkhold, Doctor Strange 2 hace posible que las series de televisión puedan encajar en el UCM. Ya será cuestión de tiempo para ver si es que la producción se anima por nuevos fichajes en la pantalla grande.

MARVEL | El Ojo Agamotto en No Way Home

A pesar de que aparentemente ya no cumple su propósito original, el Ojo de Agamotto todavía se puede ver alrededor del cuello del Doctor Strange tanto en Spider-Man: No Way Home como en Doctor Strange In The Multiverse of Madness.

Según el director Sam Raimi en una entrevista para Cineblend, la respuesta es que el Ojo de Agamotto posee otras “propiedades mágicas” y no depende exclusivamente de la Gema del Tiempo.

“El Ojo de Agamotto todavía tiene propiedades mágicas incluso sin la Gema del Tiempo, como cualquier verdadero fanático de Strange sabría. Así que todavía le revela cosas que no se ven”, señaló el cineasta.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.