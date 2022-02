El segundo tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ha sido realmente revelador. Tras haber jugado con los multiversos en “Spider-Man: No Way Home”, Strange tendrá la difícil tarea de bloquear la entrada de diferentes criaturas a este universo; así como también de poner orden.

Por supuesto, necesitará ayuda para lograr su cometido. En el primer avance, Wanda Maximoff es consultada por el hechicero sobre cómo funcionan los multiversos, ya que ella tiene experiencia en crear realidades de bolsillo, como lo que sucedió en West View.

Otro de los personajes que se suma al elenco es America Chavez, una joven superheroína que tiene la habilidad de moverse entre multiversos. Pero lo que llama más la atención es que hay diferentes variantes de Strange que también se suman al conflicto.

Nuevo poder de Doctor Strange

Muchos creerían que Wanda Maximoff es mucho más poderosa que Strange, especialmente ahora que cuenta con la magia de Agatha Harkness. No obstante, en el segundo tráiler se ve que puede utilizar la mágica del caos.

Cada tipo de magia en el UCM se caracteriza por un color. Por ejemplo, los Eternos utilizan la energía cósmica para realizar sus habilidades, mientras que Scarlet Witch tiene una magia roja, la del caos.

En una de las escenas del tráiler, se logra ver a Strange manipulando esta magia, algo que no debería poder hacer.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.