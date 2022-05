Cada estreno del Universo Cinematográfico de Marvel hace que la comunidad entera se pregunte si es que habrán escenas postcréditos. La película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dirigida por Sam Raimi, no es la excepción y aquí te contamos si es que deberás quedarte hasta el final en la sala del cine.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene por objetivo investigar todos los aspectos de los universos alternativos de la franquicia a medida que sale a la luz un nuevo villano. Mientras que la secuela de Doctor Strange traerá de vuelta a Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), Wong (Benedict Wong) y Christine Palmer (Rachel McAdams), también veremos rostros nuevos como Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y America Chavez (Xochitl Gomez) como aliados clave.

Ahora sí vayamos a la pregunta principal de esta noticia. Doctor Strange in the Multiverse of Madness tiene dos escenas de créditos: una a la mitad de los créditos que evoca a una próxima película de Marvel y la otra es una secuencia divertida para los fanáticos.

Muchos se preguntaron si Doctor Strange in the Multiverse of Madness seguiría los pasos de Spider-Man: No Way Home al mostrar un tráiler completo en lugar de una escena de créditos. Sin embargo, ese no será el caso.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a los cines de Perú el 5 de mayo de 2022.

DOCTOR STRANGE 2 | Las primeras críticas

Tras el evento de la Alfombra Roja, se realizó la primera proyección de la película y solo unas horas más tarde los críticos compartían sus opiniones en el portal Rotten Tomatoes. En este momento, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” tiene un puntaje de 82 sobre 100.

“Es un viaje a múltiples universos, con revelaciones de personajes principales, piezas de escenario masivas y suficientes intentos arriesgados para perdonar sus muchos defectos”, escribe Leo Brady de AMovieGuy.com.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ claramente lleva las huellas dactilares del director Sam Raimi, quien infunde el material con el mismo espíritu alucinante y vertiginoso que ha guiado su mejor trabajo”, comenta Tim Grierson.

Por supuesto, las críticas no son todas positivas. Desde el medio New York Post, Johnny Oleksinski, comenta lo siguiente: “Ahora tenemos una idea de primera mano de cómo fue presenciar la caída del Imperio Romano. Marvel fue una vez, en cuanto a calidad, una de las cosas más seguras de Hollywood. Se estrenó una película podrida aquí y allá, claro, pero en términos generales había un estándar de referencia que generalmente se cumplía. “Black Panther” fue nominada al Oscar a la Mejor Película en 2018″.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.