Uno de los planes de los Vengadores no hubiera salido bien en Avengers: Endgame sin la ayuda del personaje ‘Doctor Strange’. Este mismo fue el encargado de encontrar el futuro (de más de 14 millones de posibilidades) en donde revierten el chasquido de Thanos.

Por este motivo, Marvel Studios puso en sus planes una nueva cinta del personaje llamada Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Esta integrará la lista de producciones de la Fase 4 del UCM.

Lamentablemente, Scott Derrickson, el director elegido, informó que no continuará en el proyecto. “Marvel y yo hemos acordado mutuamente separar nuestro camino en Doctor Strange: In the Multiverse of Madness a raíz de diferencias creativas“ comentó Derrickson.

Pese a que es una decisión un tanto abrupta, aclara que no hay conflictos con Marvel. u nombre seguiría apareciendo en los créditos finales como uno de los que encaminó la producción de la cinta.

"Estoy agradecido por nuestra colaboración y me mantendré como productor ejecutivo“, finalizó el director.

