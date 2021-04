The Falcon and the Winter Soldier, la serie exclusiva de Marvel para la plataforma Disney Plus, acabó la semana pasada con un episodio final dedicado a un atentado en la ciudad de Nueva York. La escena tuvo bastante acción, pero los seguidores del UCM se quedaron sorprendidos por la ausencia de un personaje vinculado con la Gran Manzana: Spider-Man (Tom Holland).

Nueva York es un nido de superhéroes de Marvel, tanto en las historietas como en el Universo Cinematográfico de Marvel. Personajes como Doctor Strange, Moon Knight, The Defenders, Fantastic Four y Spider-Man habitan allí según los cómics, pero solo Peter Parker y el Hechicero Supremo existen en el UCM. ¿Cómo es, entonces, que Spider-Man se pierda una pelea tan importante contra los Flag Smashers en el corazón de Nueva York?

MARVEL | ¿Dónde estaba Spider-Man?

La respuesta es sencilla si prestas atención a la línea histórica del UCM en la Fase 4. The Falcon and the Winter Soldier tiene lugar seis meses después de los eventos de Avengers: Endgame, mientras que los eventos de Spider-Man: Far From Home comienzan durante el verano de 2024 (ocho meses después de la muerte de Tony Stark). Haciendo una estimación temporal de la trama de The Falcon and the Winter Soldier, podríamos decir que Spider-Man estaba en Venecia.

Esto también explicaría por qué el tributo a los Vengadores que abre Spider-Man: Far From Home presenta a Sam Wilson como Falcon en lugar del Capitán América. Además, las locaciones en la línea temporal de la Fase 4 ayudan a que cada historia evite estropear otros eventos importantes y permite a Marvel Studios concentrarse en cada personaje sin la necesidad de cameos gratuitos.

Así que no hay mayor misterio: Spider-Man no estaba disponible mientras Nueva York quedaba a merced de los Flag Smashers. Dr. Strange, por su parte, está más dedicado a las amenazas místicas que los peligros en el plano de la realidad, por lo que se entiende que no preste atención a los acontecimientos de The Falcon and the Winter Soldier.

