¡Alista el televisor! El máximo ejecutivo de Disney reveló las fechas de estreno de las series de Marvel The Falcon and the Winter Soldier y WandaVision para la plataforma Disney+. Además, habló sobre la próxima temporada de Star Wars: The Mandalorian.

Bob Iger, presidente de Disney, anunció la llegada de lo nuevo de Marvel durante una llamada con inversionistas de la compañía. The Falcon and the Winter Soldier, protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, estará disponible a partir de agosto. WandaVision, estelarizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, llegará en diciembre.

Respecto a The Mandalorian, el ejecutivo adelantó que la segunda temporada llegará en octubre de 2020. "The Mandalorian regresará en octubre e irá más allá de la segunda temporada, incluyendo la posibilidad de que los personajes que conozcamos allí puedan tomar nuevas direcciones en términos de series”, declaró.

MARVEL | Películas de la Fase 4

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha

Los 4 Fantásticos - Sin fecha

Blade - Sin fecha

X-Men - Sin fecha