El Universo Cinematográfico de Marvel dio inicio a la fase 4 con las series “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”. Esta última producción se centró en la herencia de Capitán América. Recordemos que en “Avengers: Endgame”, Steve Rogers entregó su escudo a Falcon luego de envejecer en sus viajes en el tiempo.

Sam Wilson, lamentablemente, en el inicio de la serie entregó el escudo a un museo, el cual posteriormente fue entregado a John Walker para que tome el papel del nuevo Capitán América.

Tras haber eliminado a uno de los integrantes de la organización terrorista Flag Smashers, se le retira del equipo y es llamado para integrar un nuevo equipo de antihéroes. Ahora Walker llevará el nombre de U.S. Agent.

Sam Wilson, por otro lado, ganó el valor de cargar con el escudo luego de conocer la historia de Isaiah Bradley, uno de los personajes que fue parte de los experimentos del suero de super soldado.

Sirvió en la guerra de Corea e inclusive se enfrentó al mismo Soldado de Invierno, cuando este último para la Unión Soviética. El mismo actor Carl Lumbly comentó recientemente que desea explorar más la historia de este personaje.

“¿Sale el sol por el este?”, comentó el actor en una entrevista según reporta el medio ComicBook. “Estaría muy feliz de explorar eso. Creo que, de muchas maneras, he hecho tantas exploraciones como esta. He tenido la oportunidad de caminar con muchos tipos de zapatos que no haría. entrar si solo me estuviera poniendo por mi cuenta, y esa es la alegría de hacer este trabajo. Así que, en cualquier momento que tenga una oportunidad, me encantaría”, añade.

“Loki”: cuándo y dónde se estrenará la nueva serie de Marvel Studios

Hasta antes de las cintas de Thor y los Guardianes de la Galaxia, Marvel Studios se centraba en los problemas de la Tierra y de la trama de los Vengadores. No obstante, Loki cambió todo en su primera llegada al planeta cuando trajo a los shitauri. Desde ese momento, el Universo Cinematográfico de Marvel se centró en mostrar otros aspectos de la galaxia.

Como es de esperarse, poco a poco se introdujo a seres de otros planetas y recientemente se le ha dado espacio a brujos. “WandaVision” fue la primera series de la fase 4 que mostró a magos y hechiceros como Agatha Harkness.

La serie “Loki” volverá a la temática misteriosa, mostrando a una entidad que se dedica a vigilar el curso natural del tiempo: Time Variance Authority, más conocida como TVA. En los primeros avances vemos que el hermano de Thor ha sido apresado por sus crímenes en las diferentes líneas temporales.

Fecha de estreno de Loki

“Loki” se emitirá de forma exclusiva en la plataforma Disney Plus. El 9 de junio, Marvel Studios compartirá el primer episodio; desde ese momento, todos los miércoles se estrenará un nuevo capítulo.

Capítulo 1: 9 de junio

Capítulo 2: 16 de junio

Capítulo 3: 23 de junio

Capítulo 4: 30 de junio

Capítulo 5: 7 de julio

Capítulo 6: 14 de julio

Hora de estreno del primer capítulo

La productora Marvel Studios mantendrá el calendario habitual de estrenos. Tanto “WandaVision” como “The Falcon and the Winter Soldier” estrenaban capítulo a primeras horas de la mañana; así que se espera que “Loki” mantenga esta tendencia.

México: 02:00 a.m.

Estados Unidos: 02:00 a.m.

Colombia: 03:00 a.m.

Perú: 03:00 a.m.

Argentina: 5:00 a.m.

Chile: 05:00 a.m.

Brasil 05:00 a.m.

Reparto de “Loki”

Esta producción está dirigida por Kate Herron y cuenta con Michael Waldron como guionista principal. Se centrará la historia en los sucesos posteriores a “Avengers: Endgame”, cuando Loki escapó con el Teseracto en la misión fallida de los Vengadores.

Tom Hiddleston (Loki)

Sophia Di Martino

Richard E. Grant

Gugu Mbatha-Raw

Wunmi Mosaku

Owen Wilson (Mobius M. Mobius)

Erika Coleman (Florence Schaffner)

Sasha Lane

Jon Levine

Lucius Baston

Chris Brewster

Cailey Fleming (joven Sylvie)

Isabelle Fretheim

Michael Rose

Anya Ruoss

Aaron Beelner (robot escáner)

Reese Giles

Christopher Cocke

Alexandra McGuire

